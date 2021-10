Covid-19. Mais quatro óbitos e 883 casos confirmados

Destaque ainda para a descida nos internamentos, em enfermaria e nos cuidados intensivos: há menos dez pessoas internadas em enfermaria e menos cinco internados em UCI.







Há nesta altura 274 pessoas internadas, 55 das quais em cuidados intensivos.







No total, Portugal registou 18.129 óbitos e 1.084.534 casos confirmados desde o início da pandemia.







Dois dos óbitos das últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e os outros dois na região Norte.







Os 883 novos casos confirmados aumentam o total desde o início da pandemia para 1.084.534 pessoas infetadas, sendo que nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 729 pessoas, aumentando o total para 1.035.450 recuperados.



Há hoje mais 150 casos ativos, num total de 30.955 casos, e mais 146 contactos em vigilância, num universo de 21.077.



Todas as regiões do país, incluindo as regiões autónomas, registam novos casos nas últimas 24 horas, mas a maioria concentra-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (+329), Norte (+238) e Centro (+187).



Desde o início da pandemia, 501.583 homens e 582.210 mulheres foram infetados pelo novo coronavírus, havendo neste momento 741 infetados de género desconhecido, permanecendo em investigação, uma vez que estes dados não são comunicados de forma automática, explica a DGS no boletim epidemiológico diário.





c/ Lusa