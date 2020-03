Covid-19. Marcelo prepara prolongamento do estado de emergência

Na quarta-feira Marcelo decide se será necessário reforçar algumas medidas.



O Presidente da República e o primeiro-ministro estão em consonância e vão adiantando que face à evidência da pandemia da covid-19 em Portugal “está para durar várias semanas”, vai ser preciso “prolongar as medidas que têm vindo a ser adoptadas”.



O estado de emergência só pode vigorar durante 15 dias, podendo ser renovado.



“Sabemos que esta é uma situação que está para durar várias semanas e amanhã (terça-feira) vamos ouvir os especialistas e a sua previsão da evolução do pico, para percebermos quantas semanas pode durar”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa nesta segunda-feira, após ter recebido a Confederação do Comércio de Portugal e a Confederação Portuguesa do Turismo no Palácio de Belém.



Marcelo referia-se à sessão técnica que decorre esta terça-feira no Infarmed, onde as altas personalidades políticas e parceiros sociais vão conhecer o “panorama sanitário” e as previsões dos epidemiologistas quanto à evolução do surto em Portugal. É o primeiro passo para a decisão de renovação do estado de emergência, que o chefe de Estado deverá decretar na quarta-feira.



“No dia 1 de abril ouvirei o parecer do Governo sobre a renovação do estado de emergência e também o que entende que podem e devem ser as medidas a adoptar” e, “nessa altura, estou em condições de tomar uma decisão”, afirmou o Presidente.