Covid-19. Medidas de desconfinamento por fases e concelhos

O avanço no desconfinamento “aplica-se à generalidade do território do continente, aplica-se em 270 dos 278 concelhos do continente", afirmou António Costa, na conferência de imprensa para apresentação das medidas, após a reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa., no âmbito da pandemia da covid-19, adiantou o governante.Além de Portimão,, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola.No entanto, às restantes freguesias deste concelho do distrito de Beja aplicam-se as regras previstas na quarta fase do plano de desconfinamento.Entre os 270 concelhos que avançam para a quarta etapa estão Rio Maior e Moura, dois dos quatro concelhos que há 15 dias tinham recuado para a primeira fase, isto porque "tiveram uma grande recuperação", indicou o primeiro-ministro, acrescentando que cinco dos seis concelhos que se mantiveram no segundo nível na última avaliação quinzenal vão agora passar também para quarta fase: Alandroal, Albufeira, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.António Costa referiu ainda queO primeiro-ministro anunciou também que avaliação de risco de incidência da covid-19 vai passar a ser semanal em vez de quinzenal.



Primeira fase do plano

As restrições e medidas previstas na primeira fase do plano de desconfinamento voltam a ser aplicadas, a partir de sábado, em Portimão e nas freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira.O recuo implica o encerramento de esplanadas, lojas até 200 metros quadrados (m2) com porta para a rua, ginásios, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.Há a proibição de feiras e mercados não alimentares, assim como de modalidades desportivas de baixo risco.- Comércio ao postigo;- Salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia;- Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;- Parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer;- Bibliotecas e arquivos.



Segunda fase do plano

A segunda fase do desconfinamento aplica-se aos concelhos de Aljezur, Resende e Carregal do Sal.- Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;- Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);- Funcionamento de esplanadas, com a limitação máxima de quatro pessoas por mesa, até às 22:30 nos dias de semana e até às 13:00 aos fins de semana;- Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;- Atividade física ao ar livre até quatro pessoas;- Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;- Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.Miranda do Douro, Paredes e Valongo são os concelhos que se mantêm na terceira fase do desconfinamento.- Todas as lojas e centros comerciais;- Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo quatro pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22:30 nos dias de semana ou 13:00 nos fins-de-semana e feriados;- Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;- Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.- Modalidades desportivas de médio risco;- Atividade física ao ar livre até 6 pessoas;- Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (cinco pessoas por 100 m²);- Casamentos e batizados com 25% de lotação.

Quarta fase do plano



A quarta e última fase do desconfinamento vai ser aplicada à generalidade de Portugal continental, precisamente a 270 dos 278 concelhos.- Restaurantes, cafés e pastelarias possam funcionar, quer durante a semana, quer aos fins de semana, até às 22:30, com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e 10 pessoas por mesa nas esplanadas;- Comércio em geral pode estar aberto até às 21h00 nos dias de semana e até às 19h00 nos fins de semana e feriados;- Espetáculos culturais passam a ter as 22h30 como hora limite;- Prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre;- Ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene;

- Lotação para casamentos e batizados passa a estar limitada a 50% do espaço.