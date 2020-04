Covid-19. Misericórdia de Melgaço acusa SNS de "lavar as mãos" em relação a lar

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço disse hoje que o Serviço Nacional de Saúde "está a lavar as mãos" em relação à situação no Lar Pereira de Sousa, onde já morreram quatro utentes com covid-19.