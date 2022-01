Covid-19. Portugal regista novo máximo diário com 56.426 casos confirmados

Depois de ter sido ultrapassada pela primeira vez a barreira dos 50 mil casos na quarta-feira, Portugal registou um novo máximo diário de casos com 56.426 infeções por covid-19 confirmadas em 24 horas.





De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, foram ainda confirmadas mais 34 mortes associadas à doença. Estão internados 2004 doentes, mais 45 do que no dia anterior. Deste total, 152 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um do que na véspera.





Desde quarta-feira, recuperaram da doença mais 28.301 doentes, aumentando o total para 1.655.580. Há ainda a registar mais 28.091 casos ativos e mais 31.737 contactos em vigilância.







A incidência a nível nacional é de 4490,9 casos por 100 mil habitantes e de 4437,4 casos no continente. Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), situa-se em 1,11 a nível nacional e em 1,10 no continente.







Do total de novos casos, 24.422 foram registados na região norte, 17.341 em Lisboa e Vale do Tejo, 8253 no centro, 2003 no Algarve e 1912 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 1381 infeções na Madeira e mais 1114 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, 16 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, dez na região norte, seis no centro e dois na Madeira.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmados 2.059.595 casos e 19.447 óbitos.