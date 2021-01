Covid-19. Portugal ultrapassa os dez mil casos diários

um aumento no número de internamentos. São 3.293 os pacientes internados, mais 33 do que na véspera, dos quais 513 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais um do que no dia anterior).

Este é, tendo sido ultrapassado o máximo registado a 31 de dezembro, dia em que foram notificados 7.627 casos.Mais deO valor mais elevado de novas infeções foi registado a Norte, com 3.857 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.333, a região Centro (1.932), Alentejo (439), Algarve (307), Açores (107) e Madeira (52).Deram-se ainda. Trinta e quatro destas mortes ocorreram no Norte, 27 na região de LVT, 15 no Alentejo, 14 no Centro do país e uma no Algarve.





Nas últimas 24 horas, 3.115 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. O número de recuperados em Portugal passa, assim, para 352.225.