Covid-19. Presidente da ARS do Alentejo "tranquilo" em relação às decisões tomadas

A Ordem dos Médicos emitiu um comunicado a criticar a resposta que tem sido dada ao surto em Reguengos de Monsaraz. O bastonário Miguel Guimarães anunciou a criação de uma Comissão de Inquérito para averiguar a forma como os utentes do lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva estão a ser tratados.Uma das críticas da Ordem tem a ver com o espaço para onde foram transferidos os idosos durante os trabalhos de desinfeção do lar, espaço que o presidente da ARS do Alentejo diz ter todas as condições para acolher as pessoas.O surto em Reguengos de Monsaraz foi detetado a 18 de junho, um surto que já levou à morte de dezasseis pessoas.