Covid-19. Presidente executivo da TAP explica na AR planos da companhia

A audição, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, está marcada para a parte da manhã e tem por base os dois pedidos dos partidos, que querem conhecer mais detalhes sobre os planos e o futuro da TAP.



”, realça o PSD no seu requerimento.Além disso, refere o partido liderado por Rui Rio, “no debate quinzenal de 7 de maio, o primeiro-ministro garantia que ‘o Estado não meterá - nem sob a forma de garantia, injeção de capital ou empréstimo - um cêntimo que seja na TAP sem que isso signifique mais controlo e uma relação de poderes adequada a esse apoio que vier a conceder’”.Para o PSD é importante “avaliar urgentemente a situação [da TAP], que suscita naturalmente a maior das preocupações”.Já”.O partido que suporta o Governo defende ainda que a gestão de fronteiras é “da responsabilidade soberana do Estado português”, destacando que “não se entende” a publicação de um plano de rotas nacionais e internacionais por parte da empresa, sem “a prévia informação do Governo sobre a estratégia de reabertura de fronteiras de Portugal”.O plano de retoma de voos da TAP tem sido criticado por autarcas um pouco por todo o país, mas sobretudo no Norte.