Covid-19. Primeiro-ministro rejeita dizer que o pior já passou na pandemia

Numa entrevista na edição de aniversário do jornal Público, o primeiro-ministro afirma que não está a ser pessimista, mas sim realista. Isto porque há fatores de imprevisibilidade, como as variantes do coronavírus que podem alterar o estado de coisas no país e no mundo.