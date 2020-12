Covid-19. PSP diz que dias de confinamento foram "bastante calmos"

Ao longo dos últimos dias as forças de segurança realizaram ações de fiscalização na estrada para garantir o cumprimento destas regras.



Ouvido pela Antena 1, o comissário da PSP, David Pereira, faz um balanço positivo deste período de restrições mais apertadas.



“Foram dois dias bastante calmos. Com muito menos ajuntamentos, muito menos circulação. Algumas filas junto aos supermercados. Mas, pouco mais do que isso”, afirmou.



Segundo o comissário David Pereira, “a circulação também foi bastante reduzida entre concelhos. As pessoas acataram alguns esclarecimentos que a Polícia de Segurança Pública fez”.



A proibição de circular entre concelhos entrou em vigor na passada sexta-feira.



O próximo fim de semana tem características idênticas, por ser seguido de um feriado à terça-feira.



Por isso, o Governo determinou que fosse repetida a fórmula.



As deslocações para fora do município de residência não serão autorizadas, a partir das 11 da noite da próxima sexta-feira.