Covid-19. Quais as novas medidas restritivas para controlar a pandemia?

Estas são as principais medidas decididas em Conselho de Ministros.

Contenção antecipada

O período de contenção de contatos, antes previsto para a primeira semana de janeiro, foi antecipado já para a semana a seguir ao Natal. Equivale a dizer que, em vez de uma semana,O teletrabalho era já recomendado desde 1 de dezembro.O Governo assegura o apoio às famílias.

Discotecas e bares encerrados a partir de sábado

O encerramento de discotecas e bares com espaço de dança que o Governo definiu para o território continental na primeira semana de janeiro vai ser antecipado para o dia 25, entrando em vigor a partir das 00:00 de sábado, e prevendo apoios às empresas.

Teste negativo obrigatório em hotéis, festas familiares e eventos empresariais

l a partir das 00:00 de 25 de dezembro, assim como para eventos empresariais e festas familiares, como casamentos ou batizados.ao coronavírus. Aplica-se a todos os eventos, independentemente do número de espetadores.Desde 27 de novembro já era obrigatória a apresentação de um teste negativo à entrada dos recintos desportivos ao ar livre com capacidade acima de 5.000 espetadores e superior a 1.000 em recinto fechado, independentemente do estado vacinal.

Testes gratuitos aumentam de quatro para seis por pessoa

O número de testes gratuitos feitos em farmácias e em laboratórios vai aumentar de quatro para seis por pessoa em cada mês.O aumento da testagem é considerada pelo Governo como uma das estratégias fundamentais para controlar a atual situação pandémica do país.

Espaços comerciais com lotação limitada

A lotação dos espaços comerciais vai voltar a estar limitada. É permitida uma pessoa por cada cinco metros quadrados para evitar ajuntamentos que acontecem na semana a seguir ao Natal.

Proibidos ajuntamentos na via pública na passagem de ano

Os ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas são proibidos na passagem de ano, assim como o consumo de bebidas alcoólicas nestes espaços públicos.

Saldos proibidos entre 25 de dezembro e 9 de janeiro

Os saldos estão proibidos entre 25 de dezembro e 9 de janeiro. Os consumidores vão poder fazer as trocas nas lojas até ao final do próximo mês.







De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, divulgado na terça-feira à noite, entre os dias 25 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022 são proibidas, em estabelecimento, práticas comerciais com redução de preço.







"O prazo para o exercício de direitos atribuídos ao consumidor que termine entre os dias 26 de dezembro e 9 de janeiro, ou nos 10 dias posteriores àquele período, é prorrogado até 31 de janeiro de 2022", refere ainda a nota.