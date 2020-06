Covid-19. Região de Lisboa e Vale do Tejo com 96% dos novos casos nas últimas 24H

Há mais cento e noventa e três casos de infeção por coronavírus na grande Lisboa. Loures é o município do país com mais novos casos. Ainda assim, a Ministra da Saúde admite que a região de Lisboa e Vale do Tejo está "atrasada" na evolução da pandemia e recusa, para já, cercas sanitárias. À saída da reunião com o Presidente da Câmara da capital, Marta Temido defendeu a manutenção da estratégia de aumento do número de testes.