Covid 19. Rui Rio coloca hipótese de criação de um Governo de salvação nacional

", declarou Rui Rio em entrevista à RTP.No entanto, de acordo com o líder social-democrata, "neste momento a prioridade não é pensar sobre isto", porque se coloca "a parte sanitária em primeiro lugar".No decorrer da entrevista o presidente do PSD disse ser sua vontade viabilizar ao Governo uma proposta de orçamento suplementar para este ano destinada a responder à crise económica, dizendo mesmo que politicamente terá grande latitude para a aceitar.", contrapôs o líder social-democrata.Rui Rio justificou depois que a apresentação de um orçamento retificativo, "como o nome indica, é para retificar qualquer coisa" e um Orçamento suplementar "é para acrescentar, e forte". Deixou, no entanto, uma ressalva: "Vamos manter o rigor agora, sabendo nós que o rigor é um rigor de dar muito dinheiro a muita gente, mas tem de ser".O presidente do PSD considerouEstas posições foram transmitidas por Rui Rio em entrevista à RTP, conduzida pelo jornalista Carlos Daniel e que durou cerca de 35 minutos, durante a qual defendeu a tese de que este não é o momento para se fazer um balanço sobre a adequação das medidas tomadas pelo Governo no combate à pandemia da covid-19, embora também frisando que esse balanço político far-se-á inevitavelmente mais tarde, já com o país "em paz".Questionado se entende que o Governo deveria reduzir as medidas de restrição para permitir uma maior atividade económica no país, o líder social-democrata recusou esse caminho.", declarou.

Interrogado sobre erros até agora cometidos pelo atual executivo no combate ao surto do novo coronavírus em Portugal, o líder social-democrata procurou antes salientar que a missão é difícil e que qualquer governo cometeria erros na atual situação.





Questionado se concorda com a tese de que se encontra afastado um cenário de rutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o líder social-democrata sustentou que, "neste momento, sim".Na entrevista o presidente do PSD advertiu o Governo para ter "cuidado" e não entrar "na loucura" de aceitar todos os pedidos de apoios financeiros, frisando que a dívida a contrair vai ter de ser paga mais tarde.", avisou o líder social-democrata.













No ponto dos apoios financeiros, o presidente do PSD defendeu que o executivo terá de seguir sempre um caminho de rigor.

"Que não se entre na loucura de que agora, como se aceita tudo, é mais e mais e mais e mais, porque lá à frente não há como não pagar", reforçou o líder social-democrata neste recado dirigido ao Governo socialista.





Rui Rio disse mesmo estar a transmitir esta posição "em tom pedagógico, para as pessoas pensarem bem e o Governo nunca se esquecer disto".

"Dito isto, é evidente que o Estado vai ter de se endividar de uma forma brutal para garantir o rendimento às pessoas. Tem de ser assim para que, a seguir, quando quisermos relançar a economia, haja uma base de produção mínima em cima da qual nós montamos outra vez Portugal", sustentou o presidente do PSD.





Na questão europeia, Rui Rio também criticou as posições assumidas pelo ministro das Finanças holandês sobre a necessidade de investigar a Espanha, mas procurou separar a atuação do Governo de Haia e o executivo alemão da chanceler Angela Merkel.Tal como o Governo português,que se vai instalar no continente.", afirmou.No entanto, o líder social-democrata deixou também um recado aos governos de Portugal, Espanha, Itália ou Grécia.

"Agora, não podemos também chegar ao norte da Europa e querer, a propósito disto, ultrapassar erros que nós cometemos no passado que eles lá no norte não cometeram em termos de endividamento", avisou a concluir.