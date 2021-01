Covid-19. Segunda dose da vacina vai ser administrada três semanas depois da primeira

Ontem, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que o possível alargamento do prazo entre as duas doses ainda está a ser estudada. Isto no dia em que a Organização Mundial de Saúde reforçou que o intervalo entre a primeira e a segunda toma não deve ser superior a 28 dias.Nesta entrevista à Antena 1, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19 admite que a estratégia pode sofrer alguns reajustes.Ainda assim, Francisco Ramos mantém a ideia de que o pedido da Ordem dos Médicos para que a idade seja um critério prioritário no Plano de Vacinação não faz sentido.

O responsável do plano de vacinação em Portugal revela que não foram registados incidentes de relevo com a administração da vacina.