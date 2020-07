Covid-19. Subiu para 15 os óbitos registados no concelho de Reguengos de Monsaraz

O Lar de Reguengos Monsaraz registou ontem mais uma morte por Covid-19. O utente, de 73 anos, faleceu no Hospital do Espírito Santo, onde estava internado. Sobe assim para quinze, o número de vítimas mortais do surto detetado no concelho. Neste momento existem 133 Casos ativos em Reguengos de Monsaraz, em que 86 têm origem no Lar, onde começou o Surto. O jornalista Paulo nobre está a acompanhar a situação no local.