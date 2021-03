Covid-19. Vacinação de professores e funcionários arranca no próximo fim de semana

No dia em que os alunos do primeiro ciclo regressam às aulas presenciais, Tiago Brandão Rodrigues revela que a vacinação arranca nos dias 20 e 21 de março.Quanto à campanha de testagem em massa, nos estabelecimentos de ensino, que deve acompanhar o regresso às aulas, Tiago Brandão Rodrigues garante que está tudo a postos para que os testes tenham início já a partir de terça-feira.Nestas declarações à Antena 1, o ministro da Educação também esclarece que o uso de máscara em alunos do primeiro ciclo não é obrigatório e que qualquer alteração nesse sentido será sempre tomada pela Direção-Geral da Saúde.As crianças voltam esta segunda-feira às creches, aos jardins de infância e às escolas do 1.º ciclo.