Covid-19. Variante Delta já é a mais prevalente em Portugal

O Alentejo é a região onde é mais dominante, já com 94 por cento, segundo a mais recente análise do Instituto de Saúde Ricardo Jorge.



Segue-se a região Centro com 82%, Lisboa e Vale do Tejo com 76 por cento, o Algarve com 75 por cento e o Norte com 32%.



Os peritos acreditam que a Delta vai dominar todo o território nacional durante as próximas semanas