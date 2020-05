Covid-19. Visitas a lares de idosos retomadas dia 18 em número limitado e com marcação

Numa informação publicada no seu site, a Direção-Geral da Saúde (DGS) refere que este limite de um visitante por utente uma vez por semana poderá ser ajustado mediante as condições da instituição e a situação epidemiológica observada na zona onde o lar está localizado.A orientação da DGS para a retoma das visitas a Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) prevê que as instituições garantam o agendamento prévio das visitas, para que possa ser garantida higienização entre visitas e a manutenção do distanciamento físico apropriado.

Deveres dos visitantes



Normas para as instituições

As orientações da DGS para os visitantes dos lares determinam também que estes não podem circular pela instituição nem utilizar as instalações sanitárias dos utentes, sendo possível ao lar definir uma destas instalações apenas para uso exclusivo dos visitantes, durante as visitas, que terá de ser higienizada entre visitas e antes de voltar a ser utilizada pelos utentes.As visitas terão igualmente de respeitar a distância social, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos. Sempre que alguma das pessoas teste positivo para a covid-19 terá de informar a autoridade de saúde local, caso tenha visitado o lar até 48 horas antes do início dos sintomas.Do lado das instituições, além do já referido registo dos visitantes, vai ser necessário um plano para operacionalização das visitas e identificar um profissional responsável pelo processo.Às instituições cabe também assegurar o distanciamento físico entre os participantes na visita, mantendo, pelo menos, dois metros entre as pessoas e identificando, visivelmente, as distâncias.As visitas terão de decorrer em espaço próprio, amplo e com condições de arejamento (idealmente, espaço exterior), “não devendo ser realizadas visitas na sala de convívio dos utentes ou no próprio quarto, exceto nos casos em que o utente se encontra acamado. Nos casos em que o quarto seja partilhado, terão de ser criadas condições de separação física.Compete aos lares comunicar aos familiares dos utentes e outros visitantes as condições nas quais as visitas decorrem e certificar-se do cumprimento das regras definidas pela DGS para a contenção da transmissão da covid-19, nomeadamente, a correta utilização de máscaras pelos utentes.A DGS assinala que independentemente das orientações para a retoma das visitas, os lares devem incentivar e garantir os meios necessários para que os utentes possam comunicar com familiares e amigos, nomeadamente através de videochamada ou telefone.