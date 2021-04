São agora 43 no total. A região norte do país foi a que mais contribuiu para este aumento.Em situação mais grave, com risco muito elevado de contágio, estão os municípios de Vila Franca do Campo, nos Açores, e Odemira, no alentejo, que registam incidências acumuladas superiores a 960 casos por 100 mil habitantes.





São dados aqui trazidos pelo jornalista João Torgal.