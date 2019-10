Cristas abandona Parlamento depois de Congresso

Está marcado o adeus de Assunção Cristas, da Assembleia da República. A líder demissionária do CDS vai renunciar ao mandato de deputada, depois do próximo congresso do partido, agendado para 25 e 26 de Janeiro do próximo ano e vai continuar como vereadora na Câmara de Lisboa.

A data foi escolhida durante uma reunião do Conselho Nacional dos centristas.



Esta longa reunião do Conselho Nacional do CDS foi marcada por muitas críticas, depois do descalabro nas últimas legislativas.