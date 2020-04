Deram negativo testes feitos em lar da Régua após caso positivo diz autarquia

Na sexta-feira, o presidente daquela autarquia, José Manuel Gonçalves, informou que um funcionário de um lar na aldeia de Sedielos testou positivo à covid-19 e que todos os restantes 45 colaboradores e idosos desta instituição iriam ser sujeitos a um rastreio.

A autarquia esclareceu que "a prioridade foi isolar a pessoa infetada e avaliar o estado de saúde de todos os utentes e funcionários".

"Esta rápida intervenção permitiu controlar o contágio neste lar e salvaguardar a saúde e o bem-estar de todos os que ali vivem", afirmou o município em comunicado.

Hoje a câmara sublinhou que "é negativo o resultado dos testes efetuados a todos os utentes e funcionários afetos ao lar de terceira idade da Associação Santa Maria de Sedielos".

Após este caso, o município avançou com o rastreio à covid-19 aos utentes e funcionários de todas as unidades de lares de terceira idade existentes no concelho. "Até ao momento, não há qualquer caso positivo a registar", apontou.

A Câmara do Peso da Régua abriu no dia 25, no Hospital D. Luiz I, um centro de rastreio que, em quatro dias, realizou cerca de 150 testes.

No arranque, foram feitos testes a profissionais de saúde, que prestam serviço em Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, com valência de lar para idosos, e foi, depois, aberto a todas as pessoas que apresentem sintomas da doença e que disponham de prescrição médica para a realização da análise.

Entretanto, foram celebrados protocolos com os municípios de Armamar, Mesão Frio, Tabuaço e Tarouca, para que possam recorrer ao centro de rastreio, em Peso da Régua.

Em complemento ao Hospital D. Luiz I, fechado desde 2016 e que reabriu por causa da pandemia, a câmara instalou nas escolas EB 2,3 do Peso da Régua e no Centro Escolar das Alagoas, dois centros para acolher os utentes dos lares de terceira idade e outras situações que necessitem de apoio.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).