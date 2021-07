Desconfinamento. Portugal deve regressar à normalidade total em outubro

Até Outubro o desconfinamento realiza-se em 3 fases, de acordo com a taxa de vacinação. A primeira fase começa no domingo com o fim do recolher obrigatório, a reposição dos horários normais do comércio e restaurantes, a reabertura de bares e o regresso do público aos eventos desportivos.