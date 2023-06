Detidos em navio de bandeira portuguesa. Clandestinos acusados de "ameaças graves"

. Os dois homens, que serão de nacionalidade síria,

Face a alegadas “ameaças graves”, o capitão do navio Vestwind lançou vários pedidos de socorro durante a viagem até à costa do Algarve.

“Esta ação conjunta foi desencadeada na sequência de um pedido de socorro do capitão do navio,”, adiantou à RTP o porta-voz da Marinha José Sousa Luís., acentuou.Por sua vez, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, explicou que, "face à recusa" de outros países em responder aos pedidos de ajuda do capitão do navio mercante, foi decidida a intervenção das autoridades portuguesas. comunicado , a Autoridade Marítima Nacional revela que"No percurso marítimo entre a Turquia e as águas territoriais portuguesas, o comandante do navio solicitou sucessivos pedidos de apoio e assistência, para proceder ao desembarque dos dois clandestinos, diligências que, apesar de insistentes", lê-se na mesma nota.