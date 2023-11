Detidos na "Operação Espelho" ouvidos em Évora

Na terça-feira, a Polícia Judiciária cumpriu 78 mandados de busca nos concelhos de Cuba e Ferreira do Alentejo. Foram identificadas uma centena de vítimas de exploração, todas estrangeiras.A operação decorreu no âmbito de combate ao tráfico de seres humanos. Há também indícios de associação criminosa, auxílio à imigração ilegal, angariação de mão-de-obra ilegal, extorsão, branqueamento de capitais e posse de arma de fogo, entre outros.. Quase sem receber salário, os trabalhadores viviam em condições insalubres e eram vítimas de maus-tratos.

Quem ganha com esta situação?

Alberto Matos, da Associação Solidariedade Imigrante, defendeu, em declarações à RTP, que o processo seja "levado até ao fim". EO responsável questiona "quais foram os resultados" da operação anterior?Alberto Matos frisa ainda queO responsável da Associação Solidariedade Imigrante recorda ainda que os trabalhadores "são levados todos os dias nas carrinhas para as explorações. Quais são as explorações? Quem é que está a ganhar com esta situação?".Segundo Alberto Matos, "há proprietários agrícolas que sistematicamente, por um preço, fantástico, que nem daria para pagar salários, quanto mais Segurança Social, conseguem obter um serviço no qual, estas redes mafiosas e estas empresas muitas delas de vão de escada, competem para um preço mais baixo. Portanto, alguém ganha com isto. E é isto que alimenta as próprias redes mafiosas".Alberto Matos sublinha que estas"Mas, toda a gente sabe, aqui no Alentejo, toda a gente conhece as herdades, sabe onde é que eles vão. Quais são as explorações para onde estas carrinhas se deslocam. Portanto, é preciso por o foco aí. Enquanto isto der dinheiro a muita gente, é evidente que há sempre quem arrisque. E muitas destas pessoas vivem em situações de desespero", rematou.