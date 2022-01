DGS. Autoteste não basta para contactos de risco de casos de covid-19

Seja qual for o resultado do autoteste, este teste de confirmação deve ser feito de preferência no prazo de 24 horas.



A autoridade da saúde clarifica ainda a orientação para bares e discotecas. O acesso só pode ser feito com teste negativo seja qual for o dia da semana e o horário, mas basta autotestes realizados à entrada.



Os bares e discotecas podem reabrir esta sexta-feira a partir das 22h00.