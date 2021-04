DGS retifica dados. Beja pode avançar no desconfinamento

“Nós entendemos que estamos nos últimos 14 dias com 107 casos por 100 mil habitantes. Portanto, desse ponto de vista houve, certamente da DGS algum número mal contabilizado”, afirmou à RTP, Paulo Arsénio, presidente da Câmara de Beja.Segundo o autarca que se refere a informação local, “os dados que se referem até às 24 horas do dia 14 apontam para 24 casos ativos no município de Beja, que é um município com cerca de 34 mil habitantes”“Não temos nenhum surto ativo no concelho, não temos ninguém nos cuidados intensivos do hospital. E todas as cadeias de transmissão são muito curtas e estão todas identificadas pelas autoridades de saúde”, acrescentou.Com a saída de Beja do grupo, não prosseguem para a nova fase seis concelhos, com duas avaliações sucessivas de mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mantendo as restrições atualmente em vigor.

São eles Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.





Além destes, os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam no continente português no início do processo de desconfinamento em curso, iniciado em 15 de março.