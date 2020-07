Diagnosticado caso positivo na ilha açoriana das Flores

No seu comunicado diário aquela entidade informa que, decorrente das 863 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região, nas últimas 24 horas, foi diagnosticado um caso positivo de covid-19 na ilha das Flores, que se reporta a um homem com 39 anos de idade, desembarcada "na ilha de São Miguel a 30 de junho, proveniente de ligação aérea com o território continental, tendo seguido para as Flores no dia 1 de julho".

"À chegada à Região, o homem apresentou teste de despiste negativo para infeção por SARS-CoV-2, tendo a análise realizada ao sexto dia produzido resultado positivo", explica a Autoridade de Saúde dos Açores, indicando que o mesmo "apresenta situação clínica estável".

Foram "já diligenciados, pelas Autoridades de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, sendo que os testes às três pessoas com quem viajou e coabita desde que chegou à Região apresentaram resultado negativo", segundo a autoridade regional de Saúde.

Até à data, foram detetados nos Açores 154 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente seis casos positivos ativos, sendo quatro na ilha de São Miguel, um na ilha Terceira e um na ilha das Flores.

No arquipélago, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e duas regressaram a Portugal continental.

A pandemia da covid-19 já provocou mais de 526 mil mortos e infetou mais de 11 milhões de pessoas, em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.598 pessoas das 43.156 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.