Diretor clínico do Hospital de Santarém espera regresso à normalidade em breve

Ouvido esta tarde pela Antena 1, o diretor clínico do do Hospital Distrital de Santarém, Paulo Sintra, espera normalizar as escalas até ao final da semana.Paulo Sintra explica que pediu o reencaminhamento de doentes para outras unidades de saúde quando foi detetado o surto de covid-19, mas garante que o serviço de urgência nunca esteve fechado.O diretor clínico do Hospital de Santarém explica ainda que continuam a internar doentes com Covid. São 11 no total e existem ainda 58 doentes suspeitos, que foram hospitalizados por outras razões.