Duas pessoas infetadas com covid-19 no último voo vindo de Moçambique

“O INSA iniciou, desde já, a sequenciação do genoma para confirmação final destes casos, no entanto, o valor preditivo dos ensaios já realizados é muito elevado”, refere uma nota do Instituto, que está atenta a uma eventual presença de casos da variante Ómnicron.





Todos os que viajaram neste voo Maputo-Lisboa terão de cumprir os 14 dias de quarentena.

Ao todo vinham no voo 261 passageiros. 218 foram testados em Lisboa, os outros estavam em trânsito e seguiram viagem.Os voos de e para Moçambique estão suspensos. A medida está em vigor desde a meia-noite.Abrange não só os voos de e para Moçambique mas também aqueles que ligam Portugal à África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué.Estas restrições surgem depois de a União Europeia se ter mostrado preocupada com a nova variante Omicron e ter proposto medidas de contenção.

Voos de repatriamento

Vão ser organizados voos de repatriamento de Moçambique para Portugal.







O Governo português deixou essa garantia mas ainda não avançou com datas.

O chefe da diplomacia pede paciência às pessoas atingidas pela decisão de interromper as ligações aéreas entre os dois países por causa da pandemia.

Centenas de portugueses afetados por suspensão de voos

A decisão do governo português, de suspender no imediato, os voos de e para Moçambique, está a afetar centenas de passageiros da TAP que iam viajar nos próximos dias.



Na capital moçambicana, o correspondente da RTP, Pedro Martins descobriu médicas de saúde pública em férias ou a realizar trabalho de voluntariado, uma portuguesa residente em Maputo que tinha uma intervenção cirúrgica marcada para Portugal e um bancário que receia não poder passar o Natal com os pais de 92 anos.



