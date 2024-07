"É necessário adaptar a justiça aos tempos que correm"

Cunha Rodrigues não faz comentários diretos à atuação de Lucília Gago, mas afirma que há, em Portugal, uma tendência para canalizar o descontentamento com a justiça na direção do Ministério Público.Na semana em que Lucília Gago pôs fim a um silêncio de quase seis anos, Cunha Rodrigues diz concordar com algumas das ideias para reformar a justiça incluídas no manifesto dos 50.Ainda assim, não aceitaria subscrever o documento porque, explica, quem o assina está a exagerar nas críticas ao sistema.