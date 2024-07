Montenegro não "entra em diálogo nem em debate" com Lucília Gago

Em declarações aos jornalistas antes de um jantar na residência oficial de Portugal em Washington, na terça-feira, no âmbito da cimeira da NATO, Luís Montenegro rejeitou comentar a entrevista da procuradora-geral da República à RTP e as críticas que a mesma teceu ao Ministério Público e à ministra a Justiça.

Na entrevista à RTP na segunda-feira à noite, Lucília Gago disse que há uma “campanha orquestrada” contra o Ministério Público e confessou que ficou “incrédula e perplexa” quando ouviu a ministra da Justiça, Rita Júdice, a defender que o próximo PGR deveria "pôr ordem na casa".

Lucília Gago disse também que o inquérito no âmbito da "Operação Influencer" que visa o ex-primeiro-ministro "ainda decorre". Assumiu que o polémico parágrafo sobre o então primeiro-ministro no comunicado sobre a mesma operação é da sua inteira responsabilidade, mas recusou qualquer responsabilidade na demissão de António Costa.Não houve reações do PSD. No entanto, Fernando Negrão, antigo ministro da Justiça do PSD e um dos signatários do Manifesto dos 50 que defende uma reforma da Justiça, considera que o polémico parágrafo foi “um excesso”. Fernando Negrão considera ainda que Lucília Gago acabou por não esclarecer os casos que têm afetado a imagem do Ministério Público e defende, por isso, que “mais valia não ter dado a entrevista”.A procuradora aceitou ser ouvida no Parlamento, mas pediu que a audição apenas decorra depois de o relatório de atividades do Ministério Público estar concluído.