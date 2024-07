"Orientação foi para se vitimizar". Maria de Lurdes Rodrigues critica Lucília Gago

Pedro A. Pina - RTP

A ex-ministra da educação Maria de Lurdes Rodrigues, subscritora do manifesto dos 50, considera que a entrevista da Lucília Gago à RTP foi mais do mesmo. A socialista refere mesmo que o Ministério Público e a procuradora-geral da República têm de acabar com o que descreve como estratégia de vitimização e ouvir a sociedade civil.