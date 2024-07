Lucília Gago na RTP. A primeira entrevista da procuradora-geral da República

Acompanhe a entrevista em direto na RTP1 e RTP3.

Nesta primeira entrevista a um órgão de comunicação social desde que assumiu funções, a procuradora-geral da República foi questionada sobre o silêncio a que se remeteu ao longo dos últimos anos. Lucília Gago considerou que "a discrição é bem melhor do que o espalhafato".







"Não tenho nem nunca tive o culto da imagem, não preciso de popularidade" ou de "estrelato", vincou.



Em resposta às críticas que associaram esse silêncio a uma postura de arrogância, a PGR assume que essa é uma leitura possível. "Poderia ter sido dada uma entrevista. Nunca pensei que a crítica fosse tão forte e violenta nesse campo", afirmou.



"Parágrafo [com referência a Costa] é da minha inteira responsabilidade"

Em concreto, sobre um dos casos que dominou a política em Portugal ao longo dos últimos meses, Lucília Gago esclarece que o parágrafo sobre o então primeiro-ministro no comunicado de 7 de novembro sobre a Operação Influencer é da sua inteira responsabilidade.





"Esse parágrafo foi concebido conjuntamente entre mim e o gabinete de imprensa", assumiu. "Esse parágrafo é da minha inteira responsabilidade, a sua inclusão. (...) Querer divulgar este parágrafo foi da minha responsabilidade, acrescentou.



A procuradora-geral da República argumenta que, neste caso, "não era compreensível a omissão do mesmo", uma vez que havia referências ao primeiro-ministro por parte de suspeitos e que haveria um inquérito em separado no Supremo Tribunal de Justiça. "Ninguém iria perceber. Dir-se-ia que tinha havido uma tentativa de branquear, de proteger", assinalou, invocando uma necessidade de transparência.



Justiça não pode ser "dois pesos e duas medidas"