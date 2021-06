E se em Portugal for aprovada a vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes?

Embora os riscos de desenvolver sintomas graves ou de morrer com Covid-19 sejam menores em crianças e jovens, sabe-se que também podem contrair o vírus e transmiti-lo. Além disso, os mais novos têm sofrido indiretamente com a pandemia e as medidas de combate à Covid-19.Por estas razões, os especialistas da alemã BioNTech começaram a avaliar, já no início do ano, a segurança e eficácia da sua vacina em adolescentes com pelo menos 12 anos.Ainda não começou a ser implementada, mas a vacinação contra a infeção provocada pelo SARS-CoV-2 em jovens com menos de 16 anos não é uma novidade. À medida que os países mais desenvolvidos se aproximam dos objetivos de vacinação para adultos, vão alargando o universo de cidadãos a vacinar.No início do mês de maioEntretanto,Denominada por Comirnaty, a vacina de RNA mensageiro desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pelo laboratório alemão BioNTech, já tinha sido autorizada pela EMA para todas as pessoas a partir dos 16 anos e recebeu a autorização de introdução no mercado condicional em toda a UE a 21 de dezembro de 2020.

Os ensaios clínicos em desenvolvimento já demonstraram que tanto a vacina da Pfizer como a da Moderna - que ainda espera aprovação dos reguladores de medicamentos - são seguras e eficazes em crianças e adolescentes a partir dos 12 anos. Mas a questão, agora, é saber se as autoridades de saúde portuguesas pretendem alargar a vacinação aos adolescentes e até se podem começar a imunização antes do próximo ano letivo.

Haverá vantagens na imunização dos adolescentes?

São vários os estudos que referem que as crianças e os adolescentes, em praticamente todo o mundo, foram dos grupos mais afetados pela pandemia, pelo encerramento das escolas, as limitações sociais e os confinamentos impostos pelos Governos.

Foi ainda em janeiro que, numa reunião de executivos e especialistas da BioNTech em Mainz, na Alemanha, surgiu uma questão colocada por muitos pais: "Quando poderá a vacina ser aprovada para as crianças?".

Por isso, agora que a EMA já deu um parecer favorável, a Alemanha será o primeiro país da UE a administrar a vacina contra a Covid-19 a crianças e jovens em idade escolar, já a partir de dia 7 de junho.

Ainda não há informação sobre que posição tomará a Direção-Geral da Saúde relativamente à inoculação dos adolescentes a partir dos 12 anos, mas o Governo da Madeira já anunciou que pretende concluir o processo de administração da vacina da Pfizer aos jovens dessas idades antes do início do próximo ano letivo.

Ensaios clínicos são fundamentais

Os especialistas consideram que a vacinação de crianças de todas as idades pode ser fundamental para pôr fim aos surtos, uma vez que algumas investigações demonstraram que as crianças mais velhas podem ter um papel importante na propagação do vírus, embora normalmente não fiquem gravemente doentes.





Por isso mesmo, o Infarmed assegurou que "existem, atualmente, vários ensaios clínicos a decorrer com as vacinas contra a Covid-19 já autorizadas, com o envolvimento de crianças e adolescentes".



Quando a Pfizer e a BioNTech solicitaram a aprovação do fármaco ao regulador europeu basearam-se num ensaio clínico que envolveu 2260 adolescentes entre os 12 e os 15 anos, nos Estados Unidos, e que revelou uma eficácia de 100 por cento da vacina., lê-se num comunicado da empresa.

Os resultados deste ensaio clínico mostraram-se até mais promissores do que no grupo dos jovens acima dos 16 anos, cuja eficácia se revelou de 95 por cento.





"No caso da Vacina Comirnaty, o estudo realizado em mais de dois mil adolescentes entre os 12 e os 15 anos em que cerca de mil crianças receberam a vacina e as restantes placebo, revelou que a resposta imunológica neste grupo é comparável àquela do grupo dos 16 aos 25 anos, sendo a eficácia até um pouco superior no grupo dos 12 aos 15 anos com um valor de 100 por cento (com uma variação de 75 a 100 por cento)", esclareceu Fátima Ventura.



Aquando a decisão do regulador europeu, na sexta-feira, o chefe da Estratégia de Vacinas e Ameaças Biológicas para a Saúde da EMA, Marco Cavaleri, afirmou que, continuou o especialista.

Quanto à segurança, o especialista garantiu que a "vacina foi bem tolerada" e que os efeitos "são muito semelhantes aos que vimos nos jovens adultos".





"Assim que a vacina for implantada, será importante continuar monitorizando o desempenho da vacina e determinar se há algum problema de segurança", disse, acrescentando que os últimos meses mostraram que o sistema de notificação da Europa é capaz de detetar possíveis problemas em vacinas.



No entanto, vários especialistas alertam que o organismo das crianças não é igual ao dos adultos e, exatamente por isso, a avaliação dos efeitos dos fármacos em crianças requer mais tempo e mais custos.

Efeitos secundários dos adultos podem afetar as crianças?

A vacinação contra a Covid-19 começou, para a maioria dos países da União Europeia, no final de 2020 e, nos últimos meses, têm aparecido alguns casos de pessoas que desenvolveram outros problemas de saúde em consequência dos efeitos secundários de alguma das vacinas já aprovadas.Atualmente,. Apesar disso,Já segundo a Pfizer e a BioNTech, nenhum dos adolescentes vacinados, no ensaio clínico, teve covid-19 ou foi infetado pelo SARS-CoV-2, ao contrário do que sucedeu com 16 participantes de um grupo de controlo, aos quais foi administrado um placebo e ficaram doentes., lê-se num comunicado da EMA

Mas relativamente aos possíveis efeitos secundários das vacinas nas crianças, estes "são semelhantes aos das pessoas com 16 anos ou mais", incluindo "dor no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e articulares, calafrios e febre". E o regulador europeu reforça que "esses efeitos são geralmente leves ou moderados e melhoram alguns dias após a vacinação".





Segundo a perita do Infarmed, sendo as reações adversas "ligeiras a moderadas e semelhantes ao que já se observou noutros grupos etários", parece não "ser necessário o desenvolvimento de vacinas específicas para este grupo etário ou de redução de dose".



"Tal não significa que o mesmo se possa aplicar a crianças mais jovens", esclareceu a também avaliadora da EMA.



A RTP procurou obter esclarecimentos por parte da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que fez depender a divulgação do conhecimento e aprovação prévios deste artigo. Esta é uma exigência que a RTP não pode aceitar por razões éticas e deontológicas.