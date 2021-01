ECDC admite novos confinamentos, mas alerta que encerramento de escolas é a medida menos eficaz

"Quando se fala em confinamento, na junção das medidas restritivas, está-se basicamente a paralisar a sociedade (...) para conseguir que os números baixem. (...)", afirma o especialista principal do ECDC para o novo coronavírus e gripe, Pasi Penttinen, em entrevista à agência Lusa.Numa altura em que Portugal equaciona voltar a um confinamento semelhante ao adotado no início da pandemia, Penttinen reitera que "todas as medidas que reduzem os contactos entre as pessoas, especialmente em locais movimentados e no interior, são eficazes contra este vírus".A urgência é, neste caso, necessária., acrescenta.Sobre o encerramento das escolas, tema que tem levantado dúvidas em Portugal, o especialista admite possíveis efeitos na redução da transmissão.", afirma o especialista principal do ECDC para o novo coronavírus e gripe.Pasi Penttinen diz que o fecho destes estabelecimentos "não é, modo algum, a medida mais eficaz à disposição" e que só deve ser tomada “em linha com o que acontece na comunidade"., mas apenas nestes casos, ressalva Pasi Penttinen.

Escolas. Necessária atenção a nova variante

Aludindo aos estudos científicos já realizados, o especialista recorda que as crianças desenvolvem menos sintomas e doenças menos graves do que os adultos, sendo quase inexistentes as mortes entre eles."Sabemos que as crianças podem transmitir aos outros, quer sejam ou não sintomáticos, mas aparentemente são menos eficazes nessa transmissão do que os adultos", explica Pasi Penttinen."Uma questão a que temos de ficar atentos é à nova variante reportada pelo Reino Unido e por outros países europeus", diz Pasi Penttinen, assinalando que"Nenhuma das medidas é, por si só, eficaz, quer estejamos a falar de encerramento de escolas, da utilização de máscaras ou proibição de ajuntamentos. (...) Só agregando algumas medidas, através de uma abordagem mais abrangente, é que é possível quebrar as tendências da doença", conclui Pasi Penttinen.

ECDC alertou para festividades

Num relatório publicado no início de dezembro passado, o ECDC alertou para os "riscos adicionais significativos" das festividades de fim de ano, como o Natal, notando que o aumento das infeções de covid-19 seria "muito provável" nesta época.Apesar de ainda não se conseguir perceber todo o impacto das festividades, Pasi Penttinen diz à Lusa que osPortugal, um dos países europeus com medidas mais leves durante as festividades, inclui-se neste último grupo, ao ter registado nos últimos dias números máximos diários de mortes (122) e de casos confirmados (10.176).que (...) as medidas restritivas seriam importantes para assegurar que a transmissão não se tornaria ainda mais ativa nestes países e, especialmente, para proteger os sistemas de saúde porque sabemos que no inverno normal, com a gripe, podem registar-se situações de pressão nas urgências e nos cuidados intensivos, por isso esta (a pandemia) é uma razão adicional", aponta o especialista principal do ECDC.Nos últimos meses, a agência europeia tem vindo a recomendar medidas mais direcionadas em vez de confinamentos mais generalizados, mas admite agora medidas mais apertadas."Em muitos países (europeus), este tipo de abordagem não foi bem-sucedida e, infelizmente, muito frequentemente é preciso apertar estas medidas", adianta o responsável.

Vacinação de grupos de risco pode trazer alívio de medidas

"A minha previsão é de que teremos os idosos protegidos por altura do verão em muitos países, nos próximos seis a oito meses, e isto claro elimina parte considerável das consequências graves da doença", afirma o responsável do ECDC.Depois dessa vacinação dos grupos de risco - que inclui também pessoas com patologias graves, profissionais de saúde e funcionários de lares, dependendo dos planos de cada país -,, aponta o especialista.Assim, depois do verão, com "todas as pessoas mais velhas vacinadas protegidas contra os efeitos graves da doença", os países deverão começar a aliviar as restrições, de acordo com Pasi Penttinen.Precisamos de nos esforçar por mais algum tempo", realça o cientista, admitindo ser "bastante difícil para várias partes da população aceitar este tipo de medidas porque já passou muito tempo", dadas as consequências socioeconómicas."É preciso aguardar que os procedimentos de vacinação estejam suficientemente avançados para reduzir a transmissão comunitária", insiste o responsável.A vacinação na Europa já começou há duas semanas, com a vacina da pela Pfizer e BioNTech, esperando-se que nos próximos dias o mesmo aconteça com a vacina da Moderna. Até final do mês, a Agência Europeia de Medicamentos deverá dar `luz verde` à vacina da farmacêutica AstraZeneca com a universidade de Oxford.Além destas duas, a Comissão Europeia tem uma carteira com quatro outras potenciais vacinas: AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson e CureVac."Gostaria de realçar o facto de este ser um sucesso sem precedentes”, afirma, notando que passou um ano sobre o início da pandemia e já há vacinas a serem administradas.Para o especialista, que resultou do "esforço inacreditável" da indústria e dos sistemas de saúde.Pasi Penttinen vinca que "é preciso haver uma maior capacidade de produção" para responder às necessidades de todos os países da UE.Sediado na Suécia, o ECDC tem como missão ajudar os países europeus a dar resposta a surtos de doenças.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,9 milhões de mortos num total de mais de 90 milhões de casos em todo o mundo.