Eduardo Cabrita vai ser constituído arguido no processo de atropelamento mortal na A6

O ex-ministro Eduardo Cabrita e o "responsável pela segurança da comitiva" vão ser constituídos arguidos no processo do atropelamento mortal na A6, segundo o despacho do diretor do DIAP de Évora. O Ministério Público determinou a reabertura do caso para investigar o ex-ministro por eventual homicídio negligente por omissão. O requerimento para a reabertura foi apresentado pela Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados.