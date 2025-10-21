País
Elevador da Glória. Moedas não vai reconduzir administração da Carris
A decisão foi confirmada à RTP por fonte do executivo camarário e já foi tomada por Carlos Moedas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que tem a tutela da empresa.
Esta decisão surge um dia depois de ser conhecido o relatório que identifica falhas graves que estiveram na origem do acidente com o elevador da Glória, em setembro último, que provocou 16 vítimas mortais.
O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) aponta especificamente várias falhas no processo de aquisição, aceitação e instalação do cabo pela Carris.
Esta terça-feira, os vereadores socialistas na Câmara Municipal de Lisboa vieram exigir a demissão da administração da empresa.
A atual administração da Carris, presidida por Pedro Bogas, tomou posse em 2022 e o mandato termina este ano.
A atual administração da Carris, presidida por Pedro Bogas, tomou posse em 2022 e o mandato termina este ano.
Na reação ao relatório preliminar, a Carris adiantou que está ainda a apurar responsabilidades e indicou que o Diretor de Manutenção do Modo Elétrico tinha sido entretanto demitido.
No entanto, segundo apurou esta terça-feira a RTP, o diretor demitido pela Carris continua em funções no mesmo departamento.