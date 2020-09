Empresários lamentam publicação de decreto do estado de contingência em cima da hora

Entre as regras está a proibição de ajuntamentos com mais de 10 pessoas em todo o país.

Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto estão previstos horários desfasados nas empresas e também teletrabalho.





Câmara de Santarém permite abertura de estabelecimentos até às 23:00



Os estabelecimentos comerciais existentes no concelho de Santarém podem estar abertos até às 23:00, sendo que os que quiserem alterar o horário têm de pedir autorização ao município e ter pareceres favoráveis das autoridades de saúde e segurança.



A determinação, constante de um despacho do presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), surge na sequência da resolução do Conselho de Ministros da passada sexta-feira sobre as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da covid-19, tendo em conta a entrada em vigor do estado de contingência.



Ricardo Gonçalves disse à Lusa que a autorização de abertura dos estabelecimentos até às 23:00 poderá ser “revista a qualquer momento”, caso se verifique um agravamento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-Cov2).