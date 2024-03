ERS repreende CUF Descobertas e Hospital de Cascais

Um dos casos foi depois de um parto e só detetado 15 dias depois do nascimento. O outro na sequência de uma cirurgia à incontinência, só retirada dez dias depois.



Condutas descritas como desrespeitosas de cuidados adequados e de correção técnica.



No relatório agora divulgado, há uma notificação ainda ao Hospital de Setúbal pela fuga de uma doente com Alzheimer, quando recebia cuidados hospitalares, e a 30 hospitais pelas dificuldades de acesso a consultas de Interrupção Voluntária da Gravidez.



Ainda assim, o ministro da Saúde garante que as mulheres estão a ter resposta no SNS.