Escolas fechadas no Algarve

Os alunos do 1.º e 2.º ciclos de cinco concelhos do Algarve estão a partir de hoje e até ao final do ano letivo com aulas à distância. A Administração Regional de Saúde fala numa medida para conter a Covid-19 na região. A decisão apanhou de surpresa encarregados de educação e escolas.