Especialistas defendem que regime de teletrabalho pode provocar problemas psicológicos

A situação de saúde pública, decorrente da pandemia levou a que o regime de teletrabalho fosse alterado de forma significativa.



O psiquiatra António Sampaio afirmou no Bom Dia Portugal que o teletrabalho coloca em causa duas vertentes. "A qualidade da vida familiar e a qualidade da vida profissional".



"Nós não estamos preparados para esta conjugação ser feita de forma saudável".



O psiquiatra recorda que as condições de trabalho "na casa das pessoas não são muitas vezes as melhores , maioritariamente não são as melhores".



A própria "dinâmica familiar não permite a disciplina. Vamos começar a esta hora. Vamos terminar a esta hora. Há sempre intervenção de outros elementos".



António Sampaio salienta ainda que "o trabalho e o convívio laboral ocupa as nossas relações pessoais maioritariamente".



"Nós estamos mais tempo a trabalhar e em convívio social, laboral do que estamos com o resto da família durante uma semana", acrescenta.



O psiquiatra defende que "seria saudável uma vez por semana ir ao local de trabalho".



Para António Sampaio, "a vantagem do teletrabalho é mais para os empregadores".