Especialistas dizem que pessoas com mais de 80 anos devem ter prioridade na vacinação

EPA/Lusa

As pessoas com mais de 80 anos devem ter acesso prioritário à vacina contra a Covid-19. A ideia é defendida em carta aberta assinada por diversos especialistas em saúde, incluindo os antigos ministros Adalberto Campos Fernandes e Maria de Belém.