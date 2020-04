"Estado de emergência cessa vigência a 2 de maio, à meia-noite"

"Não se pode viver meses consecutivos" neste estado "excecional", argumenta, para depois acrescentar que perderia eficácia caso fosse necessário voltar a decretá-lo.





Sobre o eventual recurso a um estado de calamidade por pare do Governo, o Presidente não quis antecipar comentários a decisões que só vão acontecer depois de o executivo ouvir vários intervenientes.







“Espera-se no futuro não ser necessário novamente recorrer ao estado de emergência. Se for, será ponderado”, garante.

"Abertura por pequenos passos"



O chefe de Estado é, no entanto, muito claro a dizer que o fim do estado de emergência não é sinónimo de “facilitismo”. “Esta terceira fase continua a ser de controlo da situação”, “não é a normalidade, nem a estabilização definitiva”.







“É uma retoma ou abertura por pequenos passos” e, avisa Marcelo, a chave do êxito desta fase vai depender de uma “avaliação constante”.







O Presidente fala da necessidade de um “equilíbrio” e que os portugueses têm de ter noção de que a contenção continua a ser essencial, bem como o controlo das autoridades. “São muito lúcidos”, diz Marcelo sobre os portugueses.







“O fim do estado de emergência não é o fim do surto, não é o fim do necessário controlo”, avisou o chefe de Estado, fazendo um apelo a um “esforço cívico” do qual depende o êxito e o fim do surto. Caso contrário, pode-se perder o que se tem ganho até agora, avisa Marcelo Rebelo de Sousa.