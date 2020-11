Estado de emergência. Zonas de risco com comércio encerrado a partir das 15h00

São 127 municípios que vêem, assim, aplicadas medidas mais restritivas no âmbito do combate à pandemia.



De resto, em todo o país mantém-se até às 5h00 da manhã de quarta-feira a proibição de circulação entre concelhos, salvo algumas excepções, nomeadamente o trabalho.



O Governo decretou para esta segunda-feira tolerância de ponto na função pública e suspendeu a atividade lectiva, medidas que se repetem na próxima segunda-feira.



As poucas semanas do Natal, estas medidas afetam sobretudo o comércio.