"Estamos a vacinar no máximo que podemos", mas pode atrasar em duas semanas a meta dos 70% de vacinados

Foto: Reuters

O vice-almirante Gouveia e Melo está a ser ouvido no parlamento sobre o processo de vacinação. Garante que Portugal está a "vacinar no máximo do que podemos", arriscando até na quantidade de stocks de vacina para assegurar as segundas doses. No entanto, atrasos na entrega e produção de vacinas poderão fazer atrasar a meta de 70% dos vacinados com pelo menos uma dose de vacina no dia 8 de agosto.