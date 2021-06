"Estamos sob nova onda pandémica", diz pneumologista Filipe Froes

O coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos diz que a subida constante do número de casos e de internamentos por Covid-19 significa que Portugal já está a enfrentar uma quarta onda da pandemia.Para limitar o risco de contágio, Filipe Froes defende a adoção de medidas concretas. A começar pela utilização do Certificado Digital Covid-19 dentro do território português, para entrada em espetáculos ou restaurantes, de forma a incentivar a população a realizar testes e a vacinar-se.As propostas do coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, na véspera de o Governo se reunir em Conselho de Ministros para analisar a situação de pandemia no país e a eventual adoção de novas restrições.