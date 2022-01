Estudantes das escolas públicas começam a ser testados a partir desta terça-feira

O processo resulta de um acordo entre os diretores dos estabelecimentos ensino e as farmácias.No início deste mês já tinha começado uma nova campanha de testagem à Covid19 para professores e pessoal não docente, mas os alunos ficaram de fora. Agora e a partir de hoje vão começar a ser testados, explica o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima.Este ano depois do Natal as aulas foram retomadas uma semana mais tarde por causa do agravamento da pandemia.Filinto lima diz que, pelo que sabe, a maior parte dos alunos que estão em casa, infetados, ainda não recebeu a vacina.