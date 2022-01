Estudo. Maioria dos encarregados de educação não acredita que filhos recuperem aprendizagens

, observa a Associação para a Defesa do Consumidor,De acordo com o estudo agora divugado,“Num país em que as escolas encerraram mais dias do que a média da OCDE, os alunos do 3.º ciclo foram precisamente os que ficaram mais tempo privados de aulas presenciais.”, observa a DECO.A Defesa do Consumidor refere ainda que

“Quase um terço dos pais reporta que os filhos têm menos vontade de sair de casa do que antes da pandemia”.



“Estas dificuldades foram mais sentidas pelos alunos do 1.º ciclo. Tal como afirmam 83 por cento dos pais, houve um importante aumento do uso da tecnologia no ensino. Contudo, em mais de metade dos casos, este levou a que as crianças passassem mais do seu tempo livre em frente aos ecrãs”, lê-se na síntese do estudo da DECO.

A relação com a escola

“No regresso às aulas físicas”, aponta por último a associação,, adaptando-se muito bem às novas medidas de contenção da pandemia – nove em cada dez cumprem integralmente as regras de segurança dos estabelecimentos de ensino, como uso de máscara e distanciamento social”.

Foto: DECO

Todavia,Ainda assim, “52 por cento dos encarregados de educação consideram que o sistema de ensino teve um bom desempenho ao longo da pandemia”.