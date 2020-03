Everyday Covid. A pandemia em solo português pela lente dos profissionais

Num período em que as medidas de prevenção e confinamento são regra, muitos profissionais ligados à imprensa diária - e não só - continuaram a colocar as "objectivas" no que os rodeava, num mundo cada vez mais isolado e vazio, por fora.







Créditos fotográficos: Miguel Manso/DR





Foi com a intensão de continuar a mostrar estes olhares, muitos deles por estampar na imprensa, que surgiu a ideia, entre fotojornalistas e fotógrafos profissionais, de criar uma página no Instagram, revelando o mundo com um olhar mais cuidado.



De nome



Gonçalo Borges Dias é um dos fotógrafos que gere esta página e contou à RTP como nasceu a partilha de retratos, por vezes um pouco dentro da intimidade de cada um. De nome Everyday Covid , esta palete de fotografias retrata o dia-a-dia do atual Portugal, dentro e fora de portas.Gonçalo Borges Dias é um dos fotógrafos que gere esta página e contou à RTP como nasceu a partilha de retratos, por vezes um pouco dentro da intimidade de cada um.



O Everyday Covid, explica, "nasce derivado, infelizmente, desta fase complicada que estamos todos a viver, de Estado de emergência que nos obrigou ao confinamento e à clausura e que nos abriu outras perspectivas, por estar confinado e a tomar conta de minha mãe".



"E comecei a fazer um diário pessoal e achei que, falando com um colega, que é fotojornalista (Miguel A. Lopes), podíamos fazer uma coisa que nos fizesse bem à cabeça." Todo este acervo fotográfico é agora apresentado como ensaio documental em que mais de 100 profissionais da fotografia apresentam as suas obras ao público, no Instagram.

"As pessoas [fotógrafos] estão todas a reinventar-se".



"Ninguem é excluído", mas dar visibilidade a tudo seria extenuante. É por isso dado destaque à actualidade, refere.





Os pedidos para entrar neste lote premium é vasto e Gonçalo admite que a triagem é apertada. Agora, só mesmo por "boa recomendação" se pode fazer parte deste grupo.







Créditos fotográficos: Rui Duarte Silva/DR





Os profissionais, alguns mesmo sem trabalho permanente, viram-se para si próprios e registam a alma do país e o ar que se respira, nos mais variados temas, apesar de a ordem ser o confinamento.



Imagens de autor e com direitos salvaguardados



A internet é um meio que permite aceder facilmente a imagens registadas por todo o mundo. Mas se é importante vê-las, guardá-las e/ou replicá-las nas redes, não menos importante é referir quem as criou. Sob o risco de incorrer em crime por roubo de material produzido por terceiros.



Uma questão importante, diz Gonçalo Borges Dias, mas no caso do Everyday Covid essa preocupação está "salvaguardada".



Seja fotógrafo e "agente de saúde pública"



O fotojornalista, agora em casa e a cuidar da mãe, olha muito do mundo pelos registos dos camaradas de profissão e não esquece quem arrisca tudo e todos os dias dá o seu melhor para fazer chegar ao cidadão a melhor informação visual do retrato atual do país.







Créditos fotográficos: Gonçalo Borges Dias/DR





todos temos um papel e cumprir e ser "agentes de saúde pública". Mas dentro deste "desconforto" também podemos dar asas à criatividade fotográfica. "Mantenha-se saudável e à defesa".

Lembra que para sair desta situação. Mas dentro deste "desconforto" também podemos dar asas à criatividade fotográfica.

Gonçalo Borges Dias refere à RTP que o volume de fotos que lhe chega diaramente é tão grande, superando por vezes a centena, que foi necessário criar um grupo para “separar o trigo do joio”, muito embora o material que lhe chega à plataforma seja de extrema qualidade.