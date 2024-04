Exoneração de administração da Santa Casa pode ter motivações políticas, refere Edmundo Martinho

Ouvido pela Antena 1, Edmundo Martinho diz também que a falta de uma estratégia para resolver os problemas da Santa Casa possa ter levado ao afastamento da socialista Ana Jorge.Mas ex-gestor refere que as questões políticas também podem ter tido peso nesta decisão do Executivo de Luís Montenegro.Quanto ao processo de internacionalização dos Jogos Santa Casa, Edmundo Martinho continua a defender a estratégia. Garante ainda que os resultados seriam visíveis a médio prazo, para combater a quebra de receitas da instituição.O PS já pediu uma audição urgente da provedora da Santa Casa e também da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para explicar esta decisão do Governo.

A Iniciativa Liberal quer ouvir no Parlamento "com caráter de urgência" a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre o actual ao "quadro financeiro" da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e à "necessidade de uma profunda reestruturação" da instituição.









O aviso do Sindicato um dia depois de ser conhecida a decisão do Governo de exonerar a administração da Santa Casa, presidida por Ana Jorge.



Quem está preocupado com estas alterações de última hora é o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Sul e Ilhas, que espera que esta reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não passe por uma política de despedimentos.O aviso do Sindicato um dia depois de ser conhecida a decisão do Governo de exonerar a administração da Santa Casa, presidida por Ana Jorge.A dirigente sindical Patrícia Rodrigues lembra que, nesta altura, já está a ser muito difícil garantir a missão social da instituição e, assim sendo, o caminho não pode incluir despedimentos.